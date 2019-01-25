鄭銘謙接廉政署長 林慶宗掌行政執行署

（中央社記者劉世怡台北25日電）全國檢察長調動名單今天出爐，牽動法務部所屬機關首長調動，台南地檢署檢察長鄭銘謙出任廉政署署長、高雄高分檢主任檢察官林慶宗出任行政執行署署長。

此外，南投地檢署檢察長楊秀蘭出任法務部主任秘書、彰化地檢署檢察長黃玉垣出任法務部保護司司長。

二審檢察長調動部分，新任1人為高檢署主任檢察官林邦樑出任金門高分檢檢察長，平調為張清雲從花蓮高分檢改任台南高分檢、費玲玲從金門高分檢改任花蓮高分檢。

一審檢察長調動部分，直轄巿異動為陳宏達從基隆地檢署改任台中地檢署、林錦村從屏東地檢署改任台南地檢署。

一審檢察長新任9人，分別為廉政署署長朱家崎出任士林地檢署檢察長、法務部參事繆卓然出任嘉義地檢署檢察長、行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞出任宜蘭地檢署檢察長、法務部檢察司副司長黃謀信出任澎湖地檢署檢察長。

以及，高雄高分檢檢察官葉淑文出任屏東地檢署檢察長、台南高分檢檢察官洪信旭出任花蓮地檢署檢察長及台灣高檢署檢察官張曉雯、洪家原、俞秀端分別出任台東地檢署、金門地檢署、連江地檢署檢察長。

一審檢察長平調部分，王文德從台東地檢署改任新竹地檢署、鄭鑫宏從雲林地檢署改任苗栗地檢署、徐錫祥從新竹地檢署改任彰化地檢署、毛有增從金門地檢署改任南投地檢署。

以及，郭永發從連江地檢署改任雲林地檢署、莊榮松從澎湖地檢署改任橋頭地檢署、柯麗鈴從苗栗地檢署改任基隆地檢署。

一、二審檢察長28人中未調動7人，包含台灣高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛、高雄高分檢檢察長楊治宇、台北地檢署檢察長邢泰釗、新北地檢署檢察長朱兆民、桃園地檢署檢察長彭坤業、高雄地檢署檢察長周章欽。

士林、彰化、台中、嘉義等地檢署檢察長及廉政署長任期即將屆滿，還有行政執行署署長、法務部主祕等懸缺未補等，法務部日前舉行檢察官人事審議委員會會議，提出20名檢察長名單供法務部長蔡清祥圈選。

蔡清祥通盤考量一與二審檢察長平調、留任及新派，並重視專業、年輕化，日前圈選完成後，檢審會今天開會審議部長圈選名單，並公布調動檢察長及法務部所屬機關首長名單。（編輯：戴光育）1080125