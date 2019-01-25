這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
礦工女兒俞秀端出任檢察長 曾獲十大傑出青年
社會

礦工女兒俞秀端出任檢察長 曾獲十大傑出青年

守護台灣豬 陸委會非洲豬瘟防疫廣告網友大讚
生活

守護台灣豬 陸委會非洲豬瘟防疫廣告網友大讚

吉卜力將推首支CG動畫長片 宮崎駿父子同步創作
文化

吉卜力將推首支CG動畫長片 宮崎駿父子同步創作

噶瑪蘭族香蕉絲編織傳承者 94歲潘烏吉過世
文化

噶瑪蘭族香蕉絲編織傳承者 94歲潘烏吉過世

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

鄭銘謙接廉政署長 林慶宗掌行政執行署

最新更新：2019/01/25 16:11
全國檢察長大調動名單25日出爐，這次調動新任檢察長年輕化，圖為新任檢察長10人名單。中央社製表 108年1月25日
全國檢察長大調動名單25日出爐，這次調動新任檢察長年輕化，圖為新任檢察長10人名單。中央社製表 108年1月25日

（中央社記者劉世怡台北25日電）全國檢察長調動名單今天出爐，牽動法務部所屬機關首長調動，台南地檢署檢察長鄭銘謙出任廉政署署長、高雄高分檢主任檢察官林慶宗出任行政執行署署長。

此外，南投地檢署檢察長楊秀蘭出任法務部主任秘書、彰化地檢署檢察長黃玉垣出任法務部保護司司長。

二審檢察長調動部分，新任1人為高檢署主任檢察官林邦樑出任金門高分檢檢察長，平調為張清雲從花蓮高分檢改任台南高分檢、費玲玲從金門高分檢改任花蓮高分檢。

一審檢察長調動部分，直轄巿異動為陳宏達從基隆地檢署改任台中地檢署、林錦村從屏東地檢署改任台南地檢署。

一審檢察長新任9人，分別為廉政署署長朱家崎出任士林地檢署檢察長、法務部參事繆卓然出任嘉義地檢署檢察長、行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞出任宜蘭地檢署檢察長、法務部檢察司副司長黃謀信出任澎湖地檢署檢察長。

以及，高雄高分檢檢察官葉淑文出任屏東地檢署檢察長、台南高分檢檢察官洪信旭出任花蓮地檢署檢察長及台灣高檢署檢察官張曉雯、洪家原、俞秀端分別出任台東地檢署、金門地檢署、連江地檢署檢察長。

一審檢察長平調部分，王文德從台東地檢署改任新竹地檢署、鄭鑫宏從雲林地檢署改任苗栗地檢署、徐錫祥從新竹地檢署改任彰化地檢署、毛有增從金門地檢署改任南投地檢署。

以及，郭永發從連江地檢署改任雲林地檢署、莊榮松從澎湖地檢署改任橋頭地檢署、柯麗鈴從苗栗地檢署改任基隆地檢署。

一、二審檢察長28人中未調動7人，包含台灣高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛、高雄高分檢檢察長楊治宇、台北地檢署檢察長邢泰釗、新北地檢署檢察長朱兆民、桃園地檢署檢察長彭坤業、高雄地檢署檢察長周章欽。

士林、彰化、台中、嘉義等地檢署檢察長及廉政署長任期即將屆滿，還有行政執行署署長、法務部主祕等懸缺未補等，法務部日前舉行檢察官人事審議委員會會議，提出20名檢察長名單供法務部長蔡清祥圈選。

蔡清祥通盤考量一與二審檢察長平調、留任及新派，並重視專業、年輕化，日前圈選完成後，檢審會今天開會審議部長圈選名單，並公布調動檢察長及法務部所屬機關首長名單。（編輯：戴光育）1080125

地機族