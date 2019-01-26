首度破獲虛擬貨幣IBCoin詐騙案 刑事局逮15人

刑事局偵七大隊第三隊隊長李奇勳26日在記者會中宣布，破獲以投資虛擬貨幣IBCoin為由的詐騙案，並說明犯嫌作案流程及偵辦情形。中央社記者劉建邦攝 108年1月26日

（中央社記者劉建邦台北26日電）直銷公司業者林姓男子等人利用投資虛擬貨幣IBCoin詐騙，刑事局受理報案查出30餘人受害、詐騙金額達2.5億元後，逮捕涉案林男等15人，訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局偵七大隊第三隊今天召開記者會，隊長李奇勳指出，首度破獲以投資虛擬貨幣IBCoin名義的詐騙案，去年9月份獲報，一名被害人指稱遭直銷公司成員以投資IBCoin名義詐騙，財損新台幣60萬元。

刑事局表示，經受理報案後，查出許多被害人都遭林男為首的直銷公司成員用相同手法詐騙，共30多人受害，初步調查詐騙金額達2億5000萬元。

刑事局查出，主嫌林男民國106年間透過管道在中國大陸取得8000萬餘顆IBCoin，同年11月起陸續無償分發或以1顆1.5元價格轉售給旗下成員，成員再用1顆50元至100元，透過直銷販售給不知情被害民眾。

刑事局說，許多被害人指稱，涉案成員會在臉書（Facebook）PO文炫富，並稱可提供無本無風險投資方案，且獲利豐碩，利用被害人不懂虛擬貨幣性質，向被害人謊稱IBCoin是具有投資價值的虛擬貨幣，再以話術誘騙被害人出資。

刑事局指出，被害人出錢購幣後，上網查詢才發現IBCoin根本不能用，沒有實質使用價值。

刑事局掌握線索前往查緝，在雙北市逮捕涉案林男等15人，查扣現金202萬元、3輛高級跑車、教戰守則筆記等證物。警訊後依詐欺罪嫌把林男等人移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，IBCoin是太坊智能合約創造代幣，發行量有300億個，據官網資料，創幣用途是要推廣為成人娛樂行業支付工具，但相關資料顯示，IBCoin尚無成立任何公司，也無企業承諾具備價值或可兌換服務或商品，更無任何確實兌換服務管道。

刑事局呼籲，民眾若要投資新興虛擬貨幣，應多方查證來源、性質、價值，並確定虛擬貨幣的流通性、公開交易市場、商業承諾或代幣價值及是否可兌換服務或商品。（編輯：翁翠萍）1080126