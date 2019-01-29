男子國道揮刀砍妻 檢聲押法官裁准

（中央社記者程啟峰高雄29日電）劉姓男子開車行經國道10號燕巢路段涉嫌持刀在車上砍殺妻子，劉妻跳車重傷送醫。劉男投案後今天經檢察官訊後以有反覆再犯之虞向橋頭地方法院聲請羈押獲准。

51歲的劉男昨天上午駕車搭載妻子與2歲的兒子行經國道10號燕巢交流道附近，夫妻倆疑在車內口角，劉男憤而在車上涉嫌拿刀刺殺妻子多刀，劉妻負傷跳車逃命，摔落國道背部還插有一根8公分長、直徑0.15公分鐵條，靠在路旁護攔求救，劉男見狀倒車意圖衝撞妻子，隨後向警方投案；重傷的劉妻經送醫開刀搶救仍在醫院加護病房觀察中。

案發後，有中風病史的劉男投案，他昨天在警局應訊時昏厥，隨即送醫住院戒護。今天經醫師評估可以出院，被警方帶回國道公路警察局第五公路警察大隊刑事組調查，下午移送橋頭地檢署複訊時面對媒體直喊「我對不起我老婆」。

橋頭地檢署檢察官訊後認為，劉男涉犯殺人未遂、傷害及強制罪等罪嫌重大，有逃亡之虞並有反覆實施傷害及強制等犯行之虞，傍晚向橋頭地院聲請羈押。橋頭地院法官晚間訊問後認為劉男犯嫌重大，有羈押之必要，裁定准予羈押。

警方指出，劉男應訊時供稱，中風後家計出問題，妻子因而兼差乩童貼補家用，最近妻子以「神明指示」為由拒不與他同房，他因而懷疑妻子另有新歡。

劉男指昨天到高雄市區看醫生，同車的妻子一路抱怨，等上車後要回六龜老家，妻子又不想去，車子開上國道聽到妻子打電話告訴女兒「被他挾持」更是怒火中燒，憤而以平時放車上削水果用的水果刀砍殺妻子。

警方調查，案發現場並無行車紀錄器等影帶資料，從被害人與嫌疑人說法，以及車輛後方沾有血跡及衝撞痕跡等跡證研判，劉男見劉妻跳車後當時有倒車行為。劉男則辯稱，妻子跳下車後，他倒車是想要擋住妻子別讓路上車子撞上，沒想到反而撞上妻子。

至於劉妻背部被刺入的鐵條，劉妻表示，劉男當時沒有拿鐵條攻擊她；劉男也供稱，沒拿鐵條攻擊妻子。警方研判鐵條可能是劉妻跳車後，被現場掉落鐵條不慎刺入，將再調查釐清。(編輯:孫承武)1080129