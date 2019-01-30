婦人加工自殺詐保 合謀丈夫兒子判刑

（中央社記者劉世怡台北30日電）葉姓婦人因積欠債務，與丈夫陳政賢、大姑陳慧齡、次子陳俊宏合謀，以葉婦加工自殺詐領保險金。一審判3人1年2月至3年不等刑期，經上訴，二審今天駁回上訴，還可上訴。

一審桃園地院判決指出，婦人葉治萍因積欠龐大債務無力償還，竟與同居人陳政賢合謀策畫，要以自己的生命詐領保險金清償債務及讓次子後續生活無虞，2人向葉婦的次子陳俊宏說明計畫後邀其擔任證人；陳政賢與葉婦考量意外死亡保險金給付比例，於民國105年12月初辦理結婚登記。

民國106年4月24日中午，3人選定台7線7.5公里處附近，葉治萍先自拍數張風景照後，當著陳政賢及陳俊宏的面，跳下16公尺深的邊坡自殺身亡後，陳政賢等人報案，並向警方供稱葉婦因欣賞風景不慎摔落。

檢警在相驗後發現疑點重重，且葉婦生前曾投保高額保險，深入追查才戳破這場假意外、真詐保的案件，陳政賢胞姊陳慧齡也參與其中，偽製葉女的在職證明，以便詐保成功，檢方依加工自殺、詐欺取財未遂等罪嫌起訴3人。

一審桃園地方法院依加工自殺等罪判陳政賢3年徒刑、陳俊宏1年6月徒刑、陳慧齡1年2月徒刑，全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，審理期間3人向法官請求輕判及宣告緩刑。

二審高院今天宣判，被告請求輕判及緩刑無理由，駁回上訴，維持原判決刑度，還可上訴。（編輯：戴光育）1080130