汽車業務開新車撞粉紅保時捷 賠償金額難估計

桃園市大溪區30日發生一起粉紅色保時捷991和對向左轉的豐田汽車對撞，雖然雙方都無酒駕情形，但肇事汽車業務員不但撞毀客戶新車，加上對方是百萬名車，賠償金額恐怕不小。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市大溪區今天發生一起粉紅色保時捷991和對向左轉的豐田汽車對撞，雖然雙方都無酒駕情形，但肇事汽車業務員不但撞毀客戶新車，加上對方是百萬名車，賠償金額恐不小。

桃園市警局大溪分局表示，駕駛粉紅色保時捷的是住在新北市的許女，當時她開車從石門水庫往大溪市區行駛，另一名24歲陳姓汽車業務則是開著新車要去客戶家交車。警方初步調查發現，開在對向車道的陳姓汽車業務，行經路口要左轉時，未注意到對向直行的保時捷，車頭就朝著保時捷左側車頭直接撞上。

警方表示，雙方車子被撞後都滑行了10多公尺，車頭更是嚴重受損，雙方駕駛分別受輕傷，警方到場處理時，受輕傷的2名駕駛都未就醫，酒測均無酒駕情形。但陳姓汽車業務所駕駛的全新豐田汽車，則是準備要交給客戶的新車。

警方表示，肇事業務員看到撞毀的客戶新車，再發現加上對方駕駛的是百萬名車保時捷991，更是滿臉驚慌，至於雙方肇事責任歸屬，還要等鑑定報告出爐才能確認。警方也呼籲，開車一定要遵守交通規則並互相禮讓，以免大傷荷包。1080130