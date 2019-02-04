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楊梅火車站停車場除夕無名火 24輛機車燒毀

最新更新：2019/02/04 16:16
桃園市消防局表示，楊梅火車站附近一處機車停車場4日上午發生機車起火燃燒事故，隨著機車遭焚燒漏油，火勢一發不可收拾，消防局緊急出動人車灌救。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月4日
桃園市消防局表示，楊梅火車站附近一處機車停車場4日上午發生機車起火燃燒事故，隨著機車遭焚燒漏油，火勢一發不可收拾，消防局緊急出動人車灌救。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市楊梅火車站附近一處戶外機車停車場，今天上午突然發生大火，雖然消防隊員緊急前往撲滅，但仍造成24輛機車燒毀，目前消防局已經派火調人員前往現場鑑識，釐清起火原因。

桃園市政府消防局表示，桃園市楊梅火車站附近一處空地停車場，今天上午突然發生停放機車起火燃燒事故，隨著機車遭焚燒漏油，火勢一發不可收拾，消防局緊急出動17名隊員、6部消防車及1輛救護車前往搶救。

楊梅消防分隊長朱錦雄表示，隊員抵達現場時，火勢延燒猛烈，消防員緊急拉出3條水線搶救，才將大火撲滅。但停放現場的40多輛機車，有24輛機車不是半毀就是只剩骨架，許多車主除夕日在外地接到警方的通報電話更是欲哭無淚。

朱錦雄表示，所幸大火並未造成人員傷亡，警方調閱監視器畫面，初步未看到有人縱火，目前消防局也已經派人到火場進行鑑識，至於詳細的財物損失及起火原因，仍有待進一步調查確認。（編輯：方沛清）1080204

桃園市楊梅火車站附近一處戶外機車停車場4日上午突然發生大火，停放現場的40多輛機車中，有24輛不是半毀就是只剩骨架，不過詳細財損及起火原因仍有待進一步調查。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年2月4日
桃園市楊梅火車站附近一處戶外機車停車場4日上午突然發生大火，停放現場的40多輛機車中，有24輛不是半毀就是只剩骨架，不過詳細財損及起火原因仍有待進一步調查。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年2月4日
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