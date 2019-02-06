吳健保逃亡菲國遭押解返台 暫押台北分監

涉及職棒假球簽賭案，以恐嚇、詐欺等罪被判刑定讞的前台南縣議長吳健保（中）日前在菲律賓落網，6日下午被押解返台。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北地檢署今天晚上表示，前台南縣議長吳健保因恐嚇、詐欺罪遭判刑定讞，已緝獲歸案，今天（6日）入監執行。將先行押進台北監獄台北分監，待春節年假結束後移監宜蘭監獄。

前台南縣議會議長吳健保，因涉入中華職棒簽賭案，新北地檢署今晚表示，經台灣高等法院於103年8月13日以恐嚇、詐欺等罪合併判處有期徒刑5年5個月定讞。其中，詐欺罪判處3年2個月部分不得易科罰金，須入監執行。

檢方說，吳健保未到案服刑，潛逃出境，經新北地檢署於103年10月6日發布通緝在案。今年1月17日吳健保在菲律賓遭查獲，今天遣返回台灣，先由警政署刑事警察局人員詢問後，於今天晚上6時移送新北地檢署。

新北地檢署表示，由檢察官人別確認後發監執行。吳健保將先關押在矯正署台北監獄台北分監（台北看守所），等年假後移監宜蘭監獄執行。檢方自吳健保遭逮後，就積極關注本案遣返情況，並已依法發監執行，以維司法正義。（編輯：李亨山）1080206