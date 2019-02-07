嘉里大榮物流殘火撲滅 1死1命危2人待尋

（中央社記者邱俊欽桃園7日電）桃園市觀音區嘉里大榮物流公司大火延燒12小時，經漏夜降溫，殘火於今天清晨撲滅，這起意外造成1人死亡、1人命危，2名越南籍移工下落不明。

嘉里大榮物流公司位於觀音的物流中心於去年12月1日正式啟用，但昨天上午10時19分發生火警，由於廠房為密閉挑高空間，火勢延燒猛烈，消防局第三大隊獲報後趕往救災，桃園市政府消防局前後調遣57輛消防、救護車，共218名消防、義消馳援。

消防局表示，火勢於昨夜10時左右控制，延燒約12小時，消防人員漏夜進行火場降溫，今天清晨順利撲滅殘火；初步估計火場燃燒面積約為5600平方公尺，財物損失約新台幣1000萬元。

消防局表示，意外造成一名30歲越南籍阮姓男移工送醫不治，另一名35歲阮姓男移工命危，持續在醫院觀察；經徹夜搜索，仍有2名移工失聯，下落不明。

嘉里大榮表示，公司春節期間委由外包廠商進行倉儲冷凍空調工程，多名移工到場施工，卻傳出火災意外。嘉里大榮表示，2至4樓主要做為倉儲用途，春節期間未對外營運，僅有部分客戶暫存少量貨件。

對於意外造成的人員、建物及貨件損失，嘉里大榮表示深感悲痛，會儘速與相關單位釐清責任，進行善後處置、復原與理賠事宜。（編輯：陳亦偉）1080207