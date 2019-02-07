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桃園嘉里大榮物流殘火撲滅 2名移工仍搜尋中

最新更新：2019/02/07 10:21
桃園市觀音區嘉里大榮物流公司大火延燒12小時，經漏夜降溫，殘火於7日清晨撲滅。意外造成一死、一重傷，2名越南籍移工下落不明。（桃園消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年2月7日
桃園市觀音區嘉里大榮物流公司大火延燒12小時，經漏夜降溫，殘火於7日清晨撲滅。意外造成一死、一重傷，2名越南籍移工下落不明。（桃園消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年2月7日

（中央社記者邱俊欽桃園7日電）桃園市觀音區嘉里大榮物流公司昨天發生大火延燒12小時，經漏夜降溫，殘火在今天清晨撲滅。意外造成一死、一重傷，2名越南籍移工下落不明，仍待進一步搜尋。

嘉里大榮物流公司位於觀音的物流中心於去年12月1日正式啟用，但於昨天上午10時19分傳出火警，由於廠房為密閉挑高空間，火勢延燒猛烈，濃煙四竄，消防局第三大隊獲報後立刻前往救災，桃園市政府消防局前後調遣57輛消防、救護車，共218名消防、義消馳援。

消防局表示，整起火勢於昨天晚間10時左右撲滅，延燒約12小時，消防人員經過漏夜進行火場降溫，到今天清晨才順利撲滅殘火；初步估計火場燃燒面積約為5600平方公尺，財物損失約新台幣1000萬元。

消防局表示，整起意外造成一名30歲越南籍阮姓男性移工因逃生不及，經送醫急救後宣告不治，另一名35歲阮姓男移工命危，持續在醫院觀察中；經過一整夜搜索，仍有2名移工失聯，下落不明。

嘉里大榮表示，公司利用中心春節期間，委由外包廠商進行倉儲冷凍空調工程，多名移工到場施工，卻傳出火災意外，已協助委外廠商依規定撫卹並辦理後事。

嘉里大榮表示，2至4樓主要做為倉儲用途，春節期間未對外營運，僅有部分客戶暫存少量貨件。

對於意外造成的人員、建物及貨件損失，嘉里大榮表示深感悲痛，會儘速與相關單位釐清責任，進行善後處置、復原與理賠事宜。（編輯：陳政偉）1080207

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