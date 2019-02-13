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嘉義道路整地發現人腿骨 研判撿骨遺留

最新更新：2019/02/13 19:11
嘉義縣鹿草鄉新闢外環道路整地時，發現1根長約12公分腿骨，警方13日指出，初步檢視為人的小腿骨，研判應是墓園撿骨後遺留。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年2月13日
嘉義縣鹿草鄉新闢外環道路整地時，發現1根長約12公分腿骨，警方13日指出，初步檢視為人的小腿骨，研判應是墓園撿骨後遺留。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年2月13日

（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣鹿草鄉新闢外環道路整地時，發現1根長約12公分腿骨，警方今天指出，初步檢視為人的小腿骨，研判是墓園撿骨後遺留；整地的呂姓怪手司機認為這是做功德，並不會害怕。

警方表示，嘉義縣警察局水上分局鹿草分駐所昨天接獲報案，指鹿草鄉新闢外環道路整地時，發現1根疑似人的腿骨，受理員警不敢大意，聯絡鑑識人員協助處理，初步研判長約12公分的腿骨，為人的小腿骨。

警方指出，詢問附近居民得知，當地早期為墳墓區，且部分墳墓近幾年來才遷移，所發現的小腿骨，疑為墓園撿骨後遺留。

年約6旬的呂姓怪手司機表示，當兵退伍就開始操作怪手至今，曾協助整理墳墓區域，所看過的骨骸不計其數，因此，昨天發現腿骨後，自己並不會害怕，認為這是在做功德，重要的是，不能視而不見。（編輯：戴光育）1080213

嘉義縣鹿草鄉新闢外環道路整地時，發現1根長約12公分的人腿骨，呂姓怪手司機表示，當兵退伍就開始操作怪手至今，曾協助整理墳墓區，所看過骨骸不計其數，因此發現腿骨後並不會害怕，認為這是在做功德。中央社記者黃國芳攝　108年2月13日
嘉義縣鹿草鄉新闢外環道路整地時，發現1根長約12公分的人腿骨，呂姓怪手司機表示，當兵退伍就開始操作怪手至今，曾協助整理墳墓區，所看過骨骸不計其數，因此發現腿骨後並不會害怕，認為這是在做功德。中央社記者黃國芳攝　108年2月13日
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