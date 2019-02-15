上傳南鯤鯓代天府偽籤 男妨害名譽罪送辦

網路傳出一張台南市北門區南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的變造相片，廟方執事人員發現，認為有傷五府千歲的尊嚴報警提告；警方循線查獲台中黃姓男子涉案，依妨害名譽罪嫌函送法辦。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月15日

（中央社記者張榮祥台南15日）台南市北門區南鯤鯓代天府今年未抽出國運籤，網路卻傳出一張廟方總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的變造相片。警方循線查獲台中黃姓男子涉案，依妨害名譽罪嫌函送法辦。

台南市政府警察局學甲分局警員今天指出，廟方執事人員發現網傳變造相片後，認為有傷五府千歲的尊嚴報警提告。警方追查發現，台中市40歲黃男的Facebook帳號最早在「高雄市長韓國瑜粉絲網軍後援會」的專頁上傳變造相片。

黃男經傳喚到案後坦承張貼變造相片，他供稱，因南鯤鯓代天府今年未抽出國運籤，他認為民進黨要被消滅了，所以明知照片經過變造，仍上傳臉書公開頁面。但黃男否認變造照片，辯稱變造照片是從網路其他討論版下載。

全案訊後依妨害名譽罪嫌函送。學甲分局長陳建民說，在各類型社群網路平台發表損害他人信譽，或危害公共利益與社會安寧的不實言論，只要當事人提告，警方一定全力偵辦，積極追查。(編輯:孫承武) 1080215