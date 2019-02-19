男子佯稱老翁孫子買毒騙20萬 彰化火車站遭逮

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）陳姓老翁接到一名男子電話，佯稱他的孫子購買安非他命欠款150萬，要求老翁付錢，陳姓老翁領20萬交給車手郭男，郭男在彰化火車站閒逛時，巡邏員警發覺有異盤查，當場逮捕郭男。

彰化縣警察局彰化分局長洪榮宏今天指出，員警在郭男身上找到現金新台幣33萬多元，訊後被依刑法詐騙等罪移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

陳姓老翁日前接到不明男子打來的電話，佯稱老翁的孫子購買了3公斤的毒品安非他命，價值約150萬元，不過還沒有付錢，要求老翁立即付款，否則要對孫子不利，陳姓老翁心急如焚，開車到員林市員林國小將20萬元現鈔交給擔任詐騙集團車手的郭男。

陳姓老翁回家後才發覺上當受騙，再撥打郭男的手機已無人回應，但老翁未向警方報案。

郭男帶著現金在彰化火車站閒逛時，彰化分局員警在火車站巡邏時，發現郭男行跡可疑，上前盤查，在郭男身上找到2袋紙鈔，金額總計33萬3000多元，郭男坦承自己是詐騙集團車手。

員警根據路口監視器畫面，發現陳姓老翁曾交錢給郭男，於是通知陳姓老翁領回被騙的20萬元，陳姓老翁接到通知時不敢相信，抵達分局時不斷向員警道謝，讓他的20萬元失而復得。（編輯：陳俊碩）1080219