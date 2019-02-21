涉嫌為新北議員候選人買票 里長妻子遭起訴

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北地檢署偵辦三重區某里長妻子李姓婦人、巡守隊員，去年市議員選舉期間，交付賄款給里民行賄以支持特定對象。涉違反公職人員選舉罷免法案件，檢方今天偵查終結提起公訴。

檢方起訴書表示，李姓婦人是不知情的新北市三重區富華里呂姓里長的妻子，黃姓男子是里長所招募的富華里巡守隊隊員，不知情的蔡姓市議員是民國107年新北市第三屆議員選舉第三選舉區市議員候選人。

檢方表示，李婦為使蔡姓候選人順利當選，與黃男共同基於對有投票權人交付賄賂之犯意，推由黃男先於去年10月中旬至10月底期間，探詢周遭認識的街坊鄰居，戶籍內共有多少投票權人設籍。

黃男統計後，手寫在白紙上交給李婦。李婦依據白紙上所統計的投票權人數（27人），以每票新台幣500元的價碼，交付1萬3500元給黃男，並指示向選舉區內選民交付賄賂。

檢方表示，黃男取得賄款後，於去年10月底、11月初，接續在鍾姓婦人等人住宅的樓梯間等處，將賄款交付鍾婦等4人，約定戶內有投票權人在議員選舉投票支援蔡姓候選人。

過程中，有些被交付賄款的選民拒絕收受賄賂；檢方對鍾婦等人所涉違反公職人員選舉罷免法犯行，緩起訴處分。

起訴書表示，被告李婦、黃男行賄鍾婦等人，不同的交付樣貌及選民的態度，分別涉犯選舉罷免法交付賄賂罪嫌、投票行求賄賂罪嫌、預備投票交付賄賂罪嫌。（編輯：李錫璋）1080221