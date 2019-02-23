台南商圈刀刺婦女 凶嫌不知自己動刀殺人

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市大林國宅商圈昨晚有婦女被當街刺殺，警方今天逮捕涉嫌行凶的林姓女子，經調查林女和被害人並不認識，被逮時不知道自己動刀殺人。警方訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

台南市警局第六分局今天持拘票到東區拘提涉嫌行凶的30歲林姓女子，當時林女正在睡覺，被逮後精神有點恍惚，警方從她手提袋中搜出作案的水果刀。

林女被逮後宣稱不知自己在大林商圈國宅動刀刺殺68歲林姓婦女；林女的妹妹也說，林女最近嚴重失眠，服用安眠藥，很多過程交代不清楚。

警方調查，林女有吸食二級毒品的前科，和父母同住待業中，因曾就醫才能取得安眠藥；林女隨身帶刀，可能是防止自己受到傷害。

林女供稱，她和被害人擦撞後，水果刀從袋子掉出來，她將刀子拾起，和被害人發生拉扯，才造成被害人穿刺傷。

被害的林婦說，不認識凶嫌，雙方也未起口角，只因嫌犯在她面前揮舞刀子，因害怕想保護自己才受傷。

這起凶殺案發生在昨晚6時多，從美國返台探親的林婦到大林國宅商圈買晚餐，在人行道上遭林女持刀刺傷，經送醫後意識清楚。

警方原認為林婦被刺殺是凶嫌隨機殺人，但調閱監視器發現，林女騎乘紅色重機車，先將機車停在距離案發地1.5公里外巷弄內，並戴口罩步行到作案現場，行凶逃離後，再繞行數公里回停車處後騎機車離開，警方才以車追人逮到林女。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯也有刑責。（編輯：黃世雅）1080223