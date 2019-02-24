警工會批績效制度原罪 刑事局澄清說明

（中央社記者黃麗芸台北24日電）台灣警察工作權益推動協會理事蕭仁豪指出，有警察為爭績效遊走法律邊緣被起訴，實為高層制定違法原理績效制度所致；警政署刑事局澄清說，是為完整蒐證以打擊犯罪。

蕭仁豪今天投書蘋果日報表示，警政署「斬手專案」將車手拘提到案得分較高的設計，實務上造成「偵辦詐欺車手應以拘提為原則」的結果，有些人就會因潛規則、長官要求甚或威逼利誘鋌而走險。

另，法務部主導的「安居緝毒專案」，評比項目也無視警察職權分野，將不屬警察職權的「聲押率」「准押率」列為評核項目。

蕭仁豪認為，這些問題就是因為高層制定違反法律原理的績效制度，恣意製造風險讓基層執法人員承擔。

刑事局今天發布新聞稿澄清表示，由於詐騙民眾的電信網路詐欺案件詐欺機房多設於境外，使得溯源及追贓不易，加上詐欺車手扮演跨境詐欺犯罪分工重要角色，警政署才特別針對專責提領贓款的國內詐欺車手規劃「斬手專案」行動，去年成功為民眾減少約新台幣10億餘元的被害損失，可見成效。

為持續精進打擊詐欺集團作為，刑事局說，今年第3波「斬手行動」除汲取前2次專案經驗並進行檢討評核方式，除修正延長行動期程至2週以上，且不限犯嫌角色及到案方式，並縮小通知、拘提、逮捕及羈押間的得分差距，以減輕基層壓力，達成全面打擊犯罪目標。

刑事局說，對有同仁為爭取績效而因公誤觸法網，深表遺憾並支持、肯定同仁打擊犯罪的精神，未來也將視治安狀況滾動式修正打擊策略，將「斬手行動」規劃為常態性工作。

至於安居緝毒專案部分，刑事局說，警方過去查緝毒品案件，在犯嫌未能聲押、羈押情況下，常使民眾認為社區毒品問題未確實解決，所以「安居專案」對於製毒、販毒及走私運輸毒品案類，將聲押及羈押列入評核目的，是要求完整蒐證，將真正製販毒的毒梟羈押，防止再危害社會。（編輯：張銘坤）1080224