疑涉海科館弊案 陳慶男甫獲釋又遭聲押

（中央社記者陳朝福高雄25日電）慶富集團董事長陳慶男涉海軍獵雷艦弊案，高雄地院今天第二度裁定追加保證金額變更為新台幣3200萬元後停押獲釋；但又疑因涉海科館BOT弊案，雄檢帶回偵辦，訊後聲請羈押禁見。

涉及獵雷艦詐貸63億元案遭羈押的陳慶男，因即將於3月6日屆滿最長3次延押期限，高雄地方法院裁定停押，並於上午約10時自高雄看守所獲釋，但因另疑涉基隆國立海科館BOT弊案，高雄地檢署隨即將他帶回偵辦，並於下午3時訊後向高雄地方法院聲請羈押禁見。

高雄地檢署表示，檢調偵辦海科館興建工程涉及詐貸弊案，指揮蒐證組檢察事務官與法務部調查局南部地區機動工作站組成專案小組蒐證，於23日提訊陳慶男，並於今天高雄地院裁定審理中的被告陳慶男停止羈押後，立即傳喚到案說明，以釐清案情。

檢方庭訊發現承作海科館興建工程的工程公司負責人就是陳慶男，他明知民國104年、105年間這興建工程進度大幅落後，竟先後三次指示公司員工製作不實工程進度圖及證明書，供建築師事務所人員簽核，再由公司持向聯貸銀行申請核撥工程款，以致銀行陷於錯誤，共核撥工程款3億多元。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，陳慶男涉犯銀行法第125條之3第1項詐欺銀行罪，以及刑法偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，檢方訊後向法院聲請羈押禁見。

陳慶男於獵雷艦案中，因去年6月次子陳偉志棄保潛逃後，高雄地院裁定加保3200萬元，家屬於一天籌足繳納，但檢方提抗告成功，高雄地院再改裁為5200萬元，因無法補足2000萬元還押，且於開延押庭時多次喊窮。

因考量陳慶男高齡77歲、交保金自偵查中的800萬元及加保3200萬元，共4000萬元，高雄地院今天因此再裁定追加保證金額變更為已繳納的3200萬元，准予停止羈押，另限制住居，每天向轄區警方報到兩次且手機24小時開機，隨即開出釋票讓陳慶男停押獲釋。全案仍可抗告。（編輯：陳俊碩）1080225