國道三義段火燒車 連假車潮回堵7公里

國道一號南下148公里三義路段1日中午發生火燒車意外，一輛自小客車疑似零件故障，引燃火勢，消防隊員隨即到場拉水線灌救，幸無人傷亡。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）國道一號南下148公里三義路段，今天中午一輛自小客車疑似零件故障引燃火舌，消防隊員不到20分鐘就撲滅火勢無人傷亡，但連假期間南下車流量大，加上這起火燒車意外，導致車潮回堵近7公里。

苗栗縣消防局中午12時許接獲通報，國道一號南下銅鑼至三義路段，有一輛自小客車起火燃燒，隨即派遣銅鑼消防分隊前往搶救，抵達現場看到停在路肩的轎車已變成一團火球，並冒出陣陣黑煙。

消防隊員立即拉出水線灌救，在20分鐘內就撲滅火勢，但自小客車已被燒得只剩下骨架，所幸車上4人早一步逃出車外，無人傷亡。

38歲陳姓男子向國道員警表示，車輛起火前聞到燒焦味，緊接著看到冒出濃煙，因此立刻駛向路肩停放，隔沒多久，車輛就遭到火舌吞噬，懷疑是零件故障，引發火勢。

國道員警指出，二二八連假期間，國道一號南下車流量較大，為了順利撲滅火勢，一度封閉車道，導致銅鑼至苗栗路段車流回堵約7公里，不過火燒車排除後，下午2時路況已恢復正常。（編輯：吳佳穎）1080301