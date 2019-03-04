暗夜開槍押錯人丟包超商 2嫌向警投案

三峽區2日凌晨發生當街開槍擄人事件，被害人被強押上車載走，但歹徒發現擄錯人後丟包超商，3日已有2嫌投案，警方續追其他嫌犯。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 108年3月4日

（中央社記者王鴻國新北4日電）三峽區2日凌晨發生當街開槍擄人事件，被害人被強押上車載走，但歹徒發現擄錯人後丟包超商，但因全案引起警方重視並積極偵辦，昨天已有2嫌投案，警方續追其他嫌犯。

警方調查，三峽區中華與光明路口2日凌晨1時左右發生當街開槍及押人上車案件，警方獲報積極偵辦，連夜調閱監視器釐清19歲陳姓男子當街遭35歲徐姓男子強押上車，另有23歲陳姓男子在旁開槍後跳上另一台自小客車逃逸。

被害人被押上車，對方發現押錯人後就將被害人丟包超商，在路旁停車放人離去，並未毆打，警方循線在三峽區溪東路找到被害人並帶返警局釐清案情。

三峽警方表示，在確認涉案人後，昨天兵分多路前往查緝逮人，陳姓嫌疑人自知法網難逃，昨天攜帶空氣手槍1把向警方投案，他供稱當天是持空氣槍對空鳴槍，警方也將槍枝送相關單位進行跡證比對。

警方表示，另名涉案的羅姓男子昨天也在警方策動下主動到案，初步了解這起開槍擄人案件與兩派人馬衝突有關，訊後，警方將兩嫌以槍砲及妨害自由等罪嫌移送法辦。警方現正追緝徐姓男子等其他未到案嫌疑人。積極查處到案。（編輯：吳佳穎）1080304