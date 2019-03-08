女童顱內出血全身傷痕疑受虐 檢警調查

新北市一名小學4年級女童4日凌晨被送往基隆長庚醫院急診，醫護人員發現女童不僅顱內出血，甚至全身都是傷痕，疑遭凌虐，基隆地檢署正深入調查偵辦，並通報市府兒少高風險家庭網絡列管。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年3月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市北海岸地區小學4年級女童顱內出血送醫，全身從頭臉、四肢、腹背到腳底板都是傷痕，疑遭凶狠凌虐；女童的母親與乾媽都否認虐女，檢方正深入調查偵辦。

基隆地檢署轄區小學的女童，3月4日凌晨3時被送往基隆長庚醫院急診，醫護人員發現女童不僅顱內出血，甚至全身都是傷痕，於是通報檢警調查。

轄區警方今天受訪表示，平常照顧女童的乾媽宣稱，女童是因癲癇發作在浴室昏迷不醒，才會撥打119通知救護車，送往基隆長庚醫院急救。

警方說，醫院發現女童到院後，肚子、雙腿、左右手臂、左臉、背部、眼部周圍及腳底板都有傷勢，懷疑受虐。基隆市第4警分局、新北市金山警分局、基隆地檢署聯手介入調查。

金山警分局偵查隊鑑識人員也到場採證，警分局防治組家防官到場協助處理，並通報市府兒少高風險家庭網絡列管。

警方調查，女童的單親媽媽與乾媽都宣稱，女童因癲癇發作才昏迷，眼眶瘀青處是不慎遭冰桶砸傷，背部紅腫是近期幫女童刮痧留下的痕跡，腿部及膝蓋傷勢是被蚊子叮後抓的傷口。

但母親與照顧者兩人無法交代為何女童嚴重顱內出血，且警方未查出癲癇症就醫紀錄。至於腳底板的傷勢，是因女童沒寫功課遭處罰所留下傷勢。

新北市府教育局表示，女童是107學年度新轉入學生，校方於去年10月曾發現女學生受傷，當時主動通報並追蹤輔導，持續與市府家防中心合作啟動輔導，與學校召開個案會議，寒假期間校方仍與補習班教師保持聯繫確認孩子狀況。

教育局說，3月4日校方發現學生未到校，當天學校查訪後得知孩子被送往醫院。這所國小除持續追蹤個案狀況，並與家防中心社工保持聯繫。

市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，去年10月底接獲通報後，立即與教育局合力啟動調查，並將女童的傷勢送衛生福利部成立的兒少保護醫療中心評估傷勢，評估報告雖可確認是外力撞擊造成，但無法確認是兒虐。

許芝綺表示，為保護女童的安全，家防中心立即與女童生父母聯繫，要求必須接回孩子自行照顧並多陪伴關心。當時雖無法確認為兒虐，但去年11月起多次家訪及學校訪問，期間並未發現不明傷勢。

另外，市府社工訪視會談過程，發現女童疑似有訊息接收較慢的發展遲緩症狀，因此透過教育局特殊教育輔導資源，進行語言治療，以改善孩童學習和互動的能力。（編輯：方沛清）1080308