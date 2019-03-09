徒手扭斷男嬰四肢 生父遭判4年2月母判4個月

苗栗縣魏姓父親因不耐剛滿月的男嬰哭鬧不休，徒手扭斷男嬰四肢，未立即送醫，檢警調查，妻子陳姓女子還袒護丈夫，辯不知情，法官審理判魏男徒刑4年2個月；陳女4個月，可易科罰金，緩刑2年。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣年輕魏姓父親，徒手扭斷哭鬧的剛滿月男嬰四肢，未立即送醫，檢警調查，妻子陳女還袒護丈夫，辯不知情，法官審理判魏男徒刑4年2個月；陳女4個月，可易科罰金，緩刑2年。

苗栗地方法院判決書指出，這起男嬰受虐事件，發生於106年2月至5月期間，魏男在房間內照顧親生兒，因不耐男嬰哭鬧不休，先徒手毆打後，又採以拉扯、拗折等方式虐待男嬰，導致他右手臂肱骨骨折、右側大腿骨骨折、右側脛骨骨折、左側大腿骨骨折、左側脛骨骨折等傷勢。

雖然才滿月就遭虐的男嬰四肢被扭斷，但魏姓夫妻並沒立即將孩子送醫，一直又拖到男嬰左膝蓋內側遭魏男劃出一道撕裂傷，流血不止才送醫急救。醫院發現年僅4個月的男嬰，身上有多處舊傷，通報疑似受虐，整起事件才爆發出來，檢警介入追查後，於107年3月將魏姓夫妻起訴。

苗栗縣政府社會處副處長張國棟表示，魏姓夫妻剛開始無法明確陳述男嬰受傷原因，妻子陳女一度企圖袒護丈夫虐嬰行徑，因此當時除代為提告外，也啟動緊急安置機制，把男嬰送往寄養家庭暫時照顧。

苗栗地方法院庭長宋國鎮指出，法官認為，魏男對男嬰下此重手，嚴重欠缺為人父親應有之保護、愛惜子女的意識，也欠缺尊重他人生命、身體觀念，造成男嬰留有左前臂、左下肢變形彎曲，需待追蹤復健等傷害。

但法官審酌，魏男犯行時年僅21歲，正值血氣方剛之際，既初為人父，又僅是人力仲介派遣工，所得微薄尚需撫養妻小，終能坦承全部犯行，已有悔悟之心，且男嬰的遺留傷勢經醫師診斷「須持續觀察至青春期後方能認定」。

法官基於罪嫌唯輕原則，認為魏男尚未達「毀敗或嚴重減損」或「重大不治或難治」的傷害結果，依成年人故意對兒童重傷害未遂罪2次，判處魏男應執行徒刑4年2個月。

妻子陳女對男嬰有保護、照顧義務，卻疏未注意盡此義務，卻於檢警偵查之初，刻意編造謊言誤導，但考量陳女初為人母，經濟、生活多是仰賴魏男，且最終能坦承全部犯行，仍有悔悟之心，依過失傷害罪，處4個月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080309