國道一號6車追撞 5人輕傷

國道一號北上121.1公里，10日上午傳出6部大小車輛追撞事故，其中一部車輛為客運巴士，所幸僅有5人遭受輕傷，經現場包紮及送醫救治，暫無大礙。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）國道一號北上121.1公里，今天上午傳出6部大小車輛追撞事故，其中一輛為客運巴士，所幸僅5人輕傷，經現場包紮及送醫救治，暫無大礙，詳細事故原因，國道員警正調查中。

苗栗縣消防局上午8時許接獲通報，國道1號北上121.1公里頭屋路段，有4部自小客車、1部自小貨車以及1部客運巴士發生碰撞事故，現場還有1人受困，因此，立即派遣頭屋與特搜消防分隊人車前往搶救。

消防救護人員抵達事故現場，看到客運巴士已停靠路肩，自小客車分別停放在中、內線車道，其中一部車內有乘客受困，經消防隊員協助脫困後，所幸傷勢不重，總共5人遭受輕傷。

第一時間發生碰撞的自小客車駕駛表示，行經該路段，車輛突然打滑、失控「左右飄移」，並旋轉了好幾圈，才會碰撞自小貨車，後方車輛可能煞車不及，造成追撞意外。

客運巴士駕駛指出，意外當時後方車輛發生碰撞，其中一部車輛「彈過來撞到我」，還好客運車上載送的4名乘客都沒有受傷，已由其他同事的車輛接駁，持續北上。

國道員警指出，勘查事故現場，初步不排除天雨路滑、車輛未保持安全距離釀禍，還好駕駛和乘客都有繫安全帶，未造成重大傷亡，事故車輛也在半個小時內，順利排除，至於詳細肇事原因和責任歸屬仍有待進一步釐清。（編輯：陳俊碩）1080310

國道一號北上121.1公里，10日上午傳出6部大小車輛追撞事故，所幸僅有5人輕傷，詳細事故原因，國道員警正調查中。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月10日