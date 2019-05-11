台北市公寓火警 爐火使用不慎最多

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市消防局今天表示，經統計，去年火警件數，5層樓以下公寓火災，以爐火使用不慎佔多數，呼籲應加裝住宅用火災警報器，若廚房烹煮食物時，應有「人離火熄」觀念。

北市消防局發布新聞稿指出，去年全市火災件數，共1588件，其中5層樓以下住宅火警，佔6成多，火災發生原因，以使用爐火不慎最多，有4成多，電氣因素引發火災次之，為2成多。為強化民眾防災觀念及初期應變能力，特別在母親節前夕，前往士林區社子公園舉辦社區防災園遊會。

消防局說，5層樓以下住宅，應在寢室、客廳、廚房等各處安裝住宅用火災警報器，目前有275起住宅，因裝設火災警報器，成功先期示警案例。

消防局提醒，廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念，排油煙機及排油煙管長期使用，易造成油垢堆積，且容易引燃，建議定期清理保養。

使用電氣火災牢記「四不一沒有」，包含「不要過負載」、「不要損傷電線」、「不要有可燃物」、「不用不插」、「沒有安全標章的產品不要買不要用」。

消防局說，室內電線、插座、插頭，應找專業人員定期檢查，若有老舊、積污、老化、破損或斷裂，須立即更換修理；家中應裝設住宅用火災警報器，提早發現火災並立即應變，增加初期滅火及避難逃生成功機會。（編輯：張銘坤）1080511