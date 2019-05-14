一週內第2起 死亡鯨豚陳屍苗栗岸際

苗栗縣有民眾14日在竹南假日之森濱海遊憩區岸際發現一隻死亡鯨豚，初步判定是侏儒抹香鯨，海巡人員先就地掩埋，鯨豚協會將派員採樣。這也是苗栗海岸7天來所發現的第2起鯨豚死亡案例。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真 108年5月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣沿岸1週內接連出現死亡鯨豚，繼6天前陳屍在通霄秋茂園附近的瓶鼻海豚後，今天有民眾在竹南假日之森濱海遊憩區岸際發現1隻死亡鯨豚，初步辨識為侏儒抹香鯨。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，龍港機動巡邏站今天上午近8時接獲民眾通報，竹南假日之森濱海森林遊憩區岸際發現1隻擱淺鯨豚，海巡人員到場後，確認鯨豚已死亡多時。

第三岸巡隊表示，該隻鯨豚長約200公分、寬約75公分，經拍照傳給中華鯨豚協會辨識，初步認定為雄性侏儒抹香鯨，由海巡人員就地挖坑暫時掩埋，鯨豚協會預計明天派員到現場採樣、解剖以釐清死因。

6天前，苗栗通霄新埔岸際也有漁民通報發現死亡鯨豚，海巡人員第一時間前往處置並聯繫中華鯨豚協會到場協處，確認為瓶鼻海豚，而今天陳屍竹南海濱岸際的侏儒抹香鯨已是近1週內發現第2起死亡鯨豚個案。

第三岸巡隊表示，為給予後代子孫更豐富的自然資源，不應濫捕濫殺保育類動物外，更應積極愛護地球海洋生存環境，呼籲民眾若發現鯨豚擱淺及需要救援狀況，可立即撥打「118」免費服務專線，海巡人員將第一時間全力前往搶救。（編輯：李錫璋）1080514