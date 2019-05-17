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殺子案假釋後又殺女未遂 女遭判刑3年定讞

最新更新：2019/05/17 14:11

（中央社記者蕭博文台北17日電）自幼罹患癲癇的宜蘭縣林姓女子因掐死4月大兒子入監，假釋後又因情緒失控出手猛掐9歲大的女兒。二審依殺人未遂罪判處林女3年有期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

林姓女子先於民國92年間，因不滿當時僅4個月大的兒子哭鬧，以雙手掐住兒子頸部致死，遭判刑11年定讞而入監服刑。

林女入監前夕產下一女，由母親照料，104年假釋出監。105年8月間，林女忙著交出家庭代工的貨品，又不滿女兒不肯吃藥、寫字，一時情緒爆發掐著女兒脖子，直到女兒放聲大哭才放手。

一審宜蘭地方法院依殺人未遂罪，判處林姓女子有期徒刑4年2月。

案經上訴，二審台灣高等法院認為，林姓女子尚知即時停手，未再肇生大禍，犯後坦承部分事實經過，也表示不會再犯，難以認定她犯後毫無悔意。

二審考量，林姓女子遭前男友性侵而懷了女兒，又在家人要求下勉強產下，且自幼罹患癲癇，自我照顧與照護他人能力顯較一般人低，應由國家或社會照福機構予以更多協助，而非可一味予以要求苛責。

二審也審酌，林女被迫懷孕、生產的遭遇與本案犯罪動機有關，得做為量刑的依據，一審判刑4年2月過重，撤銷改判3年。

案經上訴，最高法院今天駁回，全案因此確定。（編輯：吳佳穎）1080517

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