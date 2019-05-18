酒駕拒檢逃逸肇禍 轎車撞機車1死4傷

新竹縣關西鎮中豐路18日發生一起死亡車禍，一名羅姓駕駛酒駕搭載兩人，疑逆向衝撞一輛載有乘客的機車，機車騎士傷勢嚴重，送醫仍宣告不治，其餘4人無生命危險。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣傳真 108年5月18日

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣關西鎮中豐路今天傍晚發生死亡車禍，羅姓駕駛酒後駕車，疑逆向衝撞一輛機車，機車騎士送醫前已無生命跡象，造成1死4傷。

警方表示，羅姓男子因酒後駕車，碰上警方攔檢，先假裝配合，隨後違規迴轉加速逃逸，警方因憂心若直追在後，會造成意外而放棄追捕，想不到羅男逃逸不久後，竟逆向衝撞上一輛機車。

新竹縣消防局指出，獲報後前往搶救，黑色轎車車頭全毀，可見撞擊力道強烈，緊急將現場共5名傷者送醫，其中，機車騎士傷重，送醫前已無生命跡象。醫院指出，騎士到院時，無生命跡象，急救不治。

警方表示，在羅男的黑色轎車上還發現啤酒罐，羅男酒測值為0.43毫克，訊後送辦。詳細肇事原因，仍待釐清。

警方呼籲，酒駕為重大交通違規事項，嚴重危害交通安全，除危害駕駛人自身生命財產外，也戕害他人，警方將加強執法取締力度，維護民眾用路安全。（編輯：張銘坤）1080518