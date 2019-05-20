洗劫9旬老婦害命 3嫌遭判無期徒刑

（中央社記者葉臻新北20日電）新莊90歲李姓老婦去年7月和女兒遭林姓男房客夥同友人洗劫財物，過程中李婦因為口鼻、頸部遭綑綁窒息死亡，新北地方法院今天依強盜殺人罪判林男及張姓、彭姓友人無期徒刑。

檢警調查，90歲李姓老婦和68歲女兒同住新北市新莊區一處公寓，35歲林姓男子是李婦的房客，同住已有12年，被李婦當成孫子般對待，林男平時還會與李家一同出遊。

去年7月間，林男因欠債缺錢，找來38歲張姓、34歲彭友人密謀劫財，林男騙李姓母女服下安眠藥後，與同夥用童軍繩、膠帶將李姓母女綑綁，隨後搜刮家中財物，並毆打拒絕透露提款卡密碼的李婦女兒。

李婦兒子返家時發現大門遭反鎖，報警後發現被綑綁的李姓母女，其中李婦已死亡，林男等人則循線被警方逮獲，去年10月被新北地檢署依強盜殺人等罪嫌起訴並求處死刑。

新北地院審理期間，李婦女兒證稱，林男在案發前1個月，曾向她說「阿嬤90幾歲可以死了」、「你70幾歲也可以死了」、「想殺人」等語，並私吞牌照稅新台幣7000元，還和李婦借1000元。

林男的律師辯護，林男在事前有要求另2人不能傷害李姓母女，林男的分工也僅是搜刮財物，並無殺人意圖。

張男的律師則辯護，若害死母女就無法得知提款卡密碼，因此並沒有殺人動機，彭男則辯稱用繩子綁李婦都有預留空間，沒有殺人犯意。

法官認為，根據法醫解剖報告指出，李婦患有高血壓性心臟病，遭餵食安眠藥後，頸部遭繩索及膠帶纏繞、嘴巴遭毛巾及膠帶封阻綑綁，造成外力壓迫，心臟負荷而加重窒息死亡，死亡時間在3嫌逃離之前，因此不採信3人說逃離時李婦還活著的辯詞。

然而法官考量3人已當庭對李婦家屬道歉並表示後悔，今天依強盜殺人罪判3人無期徒刑，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080520