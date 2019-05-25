檢察人事 蔡清祥承諾成立改革委員會

（中央社記者蕭博文台北25日電）劍青檢改今天舉行檢察人事改革研討會，北檢檢察官林達呼籲法務部成立「檢察人事改革委員會」，應邀出席的法務部長蔡清祥公開承諾，將成立正式委員會推動改革法制化。

檢察官改革團體劍青檢改今天舉辦研討會，議題包括二審人力總量管制、一審組織彈性多元化、調整一審人力結構為「將少兵多」、擴增法定員額及預算員額、一審派出檢察長制、檢察長任期制等。

劍青檢改晚間發布新聞稿指出，研討會由台灣大學法律學院教授林鈺雄、立法委員黃國昌、行政院政務委員羅秉成主持。黃國昌在會中還透露，在中研院服務時，曾經因為社會事件兩度想要轉任檢察官，但是都被同事阻止，引發全場大笑。

劍青檢改表示，今天的研討會是檢察界罕見盛事，不僅蔡清祥、檢察總長江惠民全程聆聽，台北地檢署檢察長邢泰釗、新北檢檢察長朱兆民也從頭聽到尾，現場更有超過60位檢察官參與討論。

劍青檢改指出，蔡清祥在會議最後公開允諾，將成立人事改革委員會，盡其所能推動改革的法制化，也將盡力爭取更多的人力資源給檢察機關辦好案；羅秉成也允諾將全力支持檢察體系爭取人力資源。（編輯：唐聲揚）1080525