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男疑藏毒拒警攔查 一路飆逃自撞落網

最新更新：2019/05/26 17:31
一名陳姓男子26日開車搭載張姓女子，在新北市五股區拒絕停車接受警方臨檢，一路逃逸，警方尾隨追趕，陳男最後在台北市濱江街頭失控撞上分隔島，警方也把握機會逮人。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年5月26日
一名陳姓男子26日開車搭載張姓女子，在新北市五股區拒絕停車接受警方臨檢，一路逃逸，警方尾隨追趕，陳男最後在台北市濱江街頭失控撞上分隔島，警方也把握機會逮人。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年5月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）42歲陳姓男子疑因身上藏有毒品，今天下午約2時在五股遭警攔查時拒停車受檢，就開上高速公路一路往台北狂飆，下交流道後在濱江街自撞分隔島受傷就逮，一旁女乘客也受傷送醫。

中和警分局積穗派出所員警4人依線報前往五股埋伏查緝毒品，當警方發現陳姓男子的白色轎車出現時就趨前攔查，沒有想到陳男見狀猛踩油門逃逸。

警方表示，陳男的副駕駛座載有36歲的張姓女子，他開車上高速公路並一路往台北市逃逸，員警也尾隨追趕，但陳男下交流道後卻在濱江街430巷口失控自撞分隔島。

車子自撞受損，車上兩人也都受傷送醫治療，警方初步未在車上起獲毒品，由於陳男供稱開車逃逸過程中涉沿路丟棄毒品，警方目前已派員沿路搜尋疑遭丟棄的毒品，擴大偵辦。（編輯：李錫璋）1080526

一名男子26日開車在新北市五股區遭警方攔查時拒絕停車受檢，竟開上高速公路一路逃逸，最後在台北市濱江街失控自撞分隔島，受傷就逮。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年5月26日
一名男子26日開車在新北市五股區遭警方攔查時拒絕停車受檢，竟開上高速公路一路逃逸，最後在台北市濱江街失控自撞分隔島，受傷就逮。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年5月26日
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