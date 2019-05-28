男駕車拒檢衝撞北市警 躲飯店吸毒被逮

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市警方25日攔檢可疑車輛時被衝撞，員警開4槍喝止仍被逃逸。專案小組循線得知犯嫌與另一名女子藏匿新北市某飯店內，26日到場查緝發現房內有海洛因等毒品，將兩嫌送辦。

台北市警察局保安警察大隊25日上午7時許在北市重慶北路3段與敦煌路口設臨檢點時，發現一輛藍色汽車行跡詭異，攔停要求受檢，但該車駕駛直接開車衝撞員警後逃逸。警網追捕趁該車停等紅燈時開4槍喝止，仍被對方趁隙朝新北市蘆洲區方向逃逸。

保安警察大隊、台北市警察局士林分局及刑事警察大隊隨即成立專案小組展開偵辦，並於今天召開破案記者會。

根據專案小組調查，案發後經清查過濾，確認犯嫌藏匿於新北市三重區某間飯店內。專案小組26日晚間前往現場查緝時，發現犯嫌所藏匿房間內還飄出吸食毒品氣味。

待房門打開後，專案小組立即發現房內桌上擺放有安非他命吸食器，隨即逮捕房內一對男女，隨後又在房內發現海洛因等毒品。

經確認，落網的39歲林男就是25日衝撞警方的犯嫌，另一名女子則確認持有毒品。專案小組共起獲海洛因5包（毛重19.41克）、安非他命4包（毛重19.41克）及安非他命吸食器、摻毒香菸等證物。

警訊後，全案依毒品危害防制條例及妨礙公務罪嫌分送檢方偵辦。（編輯：戴光育）1080528