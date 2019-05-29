砍女老闆17刀致死 男員工判無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北29日電）范姓男子不滿劉姓女老闆不再讓他擔任名義負責人，自覺遭背叛而砍殺劉女17刀致死。二審認為范男有復歸社會的可能性，判處無期徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

歷審判決書指出，劉姓女子在台中市經營茶坊，范姓男子為員工，他並長期擔任茶坊的名義負責人。

民國106年間，劉姓女子打算將名義負責人變更為她的兒子，要求范姓男子讓出負責人名義。范男擔心影響退休勞保年資及退休金而不同意，劉女表示若范男不同意就不再幫忙繳保費，范男因而簽下讓渡書。

此外，范姓男子懷疑劉女另結交男友，自認人財兩失而萌生殺人動機。106年12月20日，范姓男子在茶坊內持刀砍殺劉姓女子17刀致死，犯後自首。一審台中地方法院依殺人罪，判處范男無期徒刑。

案經上訴，二審台灣高等法院台中分院認為，范姓男子手段兇殘，但他沒前科，平日也非暴力相向之人，因主觀上的經濟剝奪感，又缺乏適切情緒抒發及壓力因應管道而犯案。

二審認為，范姓男子犯罪後並非毫無悔意，惡性未達應與世永久隔離程度，鑑定評估結果也認為他有更生及復歸社會的可能性，因此，維持第一審量處無期徒刑並褫奪公權終身的判決。

案經范男上訴，最高法院認為二審判決並無違法之處，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：戴光育）1080529