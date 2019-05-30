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男子私自飼養台灣獼猴 原住民身分首犯不罰

最新更新：2019/05/30 15:11
胡姓男子向友人購買台灣獼猴回家飼養，因長期關在籠子遭人檢舉，基隆市動保員前往查看，查獲一隻未滿6個月的台灣獼猴幼猴，但因胡男具有阿美族原住民身分，依法首次不罰。（基隆市動物保護防疫所提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月30日
胡姓男子向友人購買台灣獼猴回家飼養，因長期關在籠子遭人檢舉，基隆市動保員前往查看，查獲一隻未滿6個月的台灣獼猴幼猴，但因胡男具有阿美族原住民身分，依法首次不罰。（基隆市動物保護防疫所提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月30日

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）胡姓男子向友人購買台灣獼猴幼猴帶回家飼養，因長期關在籠子遭人檢舉，動保員前往查看，籠子空間狹小確實未符合動物福利，但因胡男具有阿美族原住民身分，依法首次不罰。

基隆市動保員今天上午前往飼主家查看，查獲一隻未滿6個月的台灣獼猴幼猴，以塑膠鳥籠飼養在屋外，因空間狹小確實未符合動物福利，動保員觀察飼主與猴子互動親密並取名「阿山」，認定應僅單純飼養野生動物。

胡男向動保員表示，因誤認今年1月已將台灣獼猴自保育類野生動物名錄除名，降為一般野生動物，以為可捕抓、買賣和飼養，2月間才會在南投埔里以新台幣2000元向原住民友人購入捕獲剛離乳的幼猴帶回基隆住家飼養。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，因飼主具原住民身分，符合野生動物保育法規定，原住民族首次違反獵捕、宰殺或利用一般類野生動物不罰，但仍依法沒入猴子，不過因猴子長期人為飼養，已無法回歸野外，將協調屏東科技大學野生動物收容中心終身收容。

陳瑞濱說，台灣獼猴今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，民眾若未經申請許可非法捕抓，將面臨6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1080530

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