男攀馬博橫斷墜谷 重創頭部意識模糊

一名鄭姓男子隨隊攀登馬博拉斯橫斷線，31日不慎滑落邊坡，頭部重創，南投縣消防局獲報後隨即組織搜救隊趕往救援。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年5月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）有登山隊昨天從南投縣東埔入山攀登馬博拉斯橫斷線，一名鄭姓男子今天滑落邊坡，頭部受創導致意識模糊，同行隊友告知南投縣消防局將到中央金礦山屋等候救援，搜救隊已出發。

成員來自台南、高雄、嘉義的6人登山隊攀登玉山國家公園馬博拉斯橫斷線，其中一名來自台南62歲鄭姓男子今天不慎滑落邊坡，隊友見狀趕緊下切拉起並報案求救，鄭男頭部受重創意識模糊，在隊友協助下，隊伍預計推進到中央金礦山屋待救。

南投縣政府消防局表示，這支登山隊昨天從南投縣信義鄉東埔入山，鄭男墜落邊坡被隊友拉起後，因所處山區位置路程較遠，因此第一時間通報內政部空中勤務總隊派直升機協助救援以爭取時效，同時通知消防局第三大隊啟動山難應變機制。

搜救隊下午在玉山分隊集結，另一方面，空勤總隊直升機由台中清泉崗機場起飛，抵達目標山區上空發現雲層太厚，無法進場執行吊掛任務，折返清泉崗，後續由人員今天徒步入山搜救，預計明天下午趕抵。消防局明天上午將再申請直升機協助吊掛傷者。

根據玉山國家公園管理處網站介紹，馬博拉斯橫斷線是一條高級登山步道，從南投縣東埔登山口入口到花蓮縣玉里林道玉林橋出口，全程約84.7公里，建議行程為8天7夜；步道沿中央山脈稜線，可見豐富自然景觀，但沿途多處險峻斷崖，建議登山者須有完整裝備、充足體力及豐富登山知識。（編輯：黃世雅）1080531