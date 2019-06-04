消防員經歷氣爆精進技能 獲全國十大傑出救護員

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）嘉義市消防隊員陳建中曾目睹外婆因腦中風倒下，興起救人念頭，自己還經歷過氣爆，雙手背灼傷，深知技能與防護重要性，不斷精進救護技能，今年榮獲全國十大傑出救護技術員。

嘉義市消防局第二大隊東區分隊隊員陳建中，回想小時候曾親眼看到外婆因腦中風倒下，當時就想充實自身學識，以保護身邊的家人，因此，自民國94年投入消防工作至今，對救護充滿極大的興趣與熱忱。

陳建中投入救災、救護工作第二年，於民國95年遇上嘉義市地藏庵氣爆意外，雙手背2度嚴重灼傷，讓他深知技術與防護重要性，不斷精進消防各項技能，陸續考上高級救護技術員、火災搶救教官等10張證照。

陳建中今天表示，從事消防工作14年，遇過大大小小救護案件，印象最深的是發生在民國102年的小孩子OHCA（到院前心肺功能停止）案件，所幸通力合作下，到院後，這名小孩終於恢復呼吸心跳，看著她的父母激動地不斷道謝，更加堅定努力救人決心。

陳建中希望未來繼續在救護的領域努力，延續著「給人希望是天使、救人苦難是菩薩」的精神。

嘉義市消防局長蘇耀星指出，緊急救護勤務量逐年增加，持續加強各項救護訓練及提升救護技術為重點執行工作，隊員陳建中榮獲今年全國十大救護技術員殊榮，堪稱為其他隊員典範。（編輯：陳俊碩）1080604