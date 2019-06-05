端午節前 台北收容所遣送268人返鄉

移民署5日表示，為讓受收容人感受端午節氣氛，近日特邀收容中的外籍受收容人齊聚包粽；5月共計遣送268人安全返國，讓他們能返鄉過端午節及回教開齋過年。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）端午節將至，移民署今天表示，為讓受收容人感受過節氣氛，近日特邀收容中的外籍受收容人齊聚包粽，另為讓他們能返鄉過端午節及回教開齋過年，5月共計遣送268人。

移民署北區事務大隊今天發布新聞稿表示，轄下台北收容所近來積極提升受收容人伙食供餐品質，每週至少提供一道異國料理；另為讓所內受收容人感受端午過節氣氛，近日還特別邀請印尼、越南、泰國、菲律賓、奈及利亞、孟加拉及馬來西亞等國籍受收容人歡聚一堂包粽。

由於目前適逢齋戒月期間，移民署說，台北收容所也配合回教齋戒習慣，調整信仰的受收容人供餐時間，並妥適規劃朝拜空間及標示朝拜方向，定期邀請各宗教團體至所關懷，營造良好友善收容環境。

台北收容所長蔡培源表示，移民署為落實「尊重多元、欣賞差異」觀念，用心辦理上述貼心友善措施及活動，希望受收容人在返國前的短暫收容期間，能感受台灣的溫馨照護與關心，在返回母國後也能協助廣宣台灣的友善。

為讓台北收容所內受收容人能返鄉過端午節及適逢回教開齋過年期間，移民署表示，台北收容所配合「安家專案」，自4月份起即積極規劃辦理加速遣送，5月份共計遣送268人安全返國，創下所內單月遣送量新高，除有效維護收容人權外，也讓他們得以及早返鄉過節。

移民署指出，現正執行「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，6月30日專案結束前，自行到案者可免予收容、降低罰鍰及縮短來台管制期間，勸導逾期居留外來者儘快主動到案。（編輯：方沛清）1080605