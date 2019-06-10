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4名二審檢察官回任一審 劍青檢改讚帶動改革

最新更新：2019/06/10 19:09

（中央社記者劉世怡台北10日電）法務部推動一、二審檢察官人事調整新規定，有4名二審檢察官自願回任一審。「劍青檢改」今天表示，有帶動改革效果，盼法務部盡快成立「檢察人事改革委員會」，完善穩定制度。

法務部日前公布人事新規定，今年8月實行，分為一審檢察官及主任檢察官、去年上二審檢察官以及舊二審檢察官（又稱萬年二審）等3個面向。主要增加誘因讓「二審」自願回任一審兼任案件審查中心主任等職，篩選民眾案件更接地氣後，將有資格優先遴派一審檢察長。

檢察官改革團體劍青檢改發布聲明指出，檢察機關一二審輪調歷練制度是2017年司改國是會議的決議，今年二審檢察官有4位自願回任，加上去年回任1位，累計已經5位，他們率風氣之先，響應改革，劍青檢改熱烈支持。

劍青檢改指出，為鼓勵更多二審檢察官回任一審，建請法務部長蔡清祥自今年起，確立一審派出檢察長制度，逐年調高一審派出的比例，並進行法制化作業，鼓勵人事活化及檢察長年輕化。

劍青檢改表示，唯有完善穩定的制度，才能確保一二審輪調歷練制度的長久；一審辦案為檢察機關的核心，二審將經驗帶回一審，共同打拼，可堅實第一審，提升案件的正確與效率，造福當事人。

劍青檢改期待法務部盡快成立「檢察人事改革委員會」，完善周詳一二審輪調歷練方案及配套，打造優秀二審檢察官都願回任一審的檢方新文化。

針對成立「檢察人事改革委員會」部分，蔡清祥於5月底有公開承諾，將成立正式委員會推動改革法制化。（編輯：李亨山）1080610

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