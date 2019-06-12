高雄市37中階警官調動 鳳山警副分局長回鍋

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄市警察局今天發布一波中階警官人事調動，這波37名調動人員17日交接，其中現任苓雅警分局副分局長許春生將回鍋鳳山警分局副分局長。

市警局指出，基於現階段推動治安工作需要，為有效發揮整體治安功能，就現有及遞遺職缺，依品操學能、職務歷練、工作績效、專業能力及適才適所等職務陞遷原則，並參酌各單位主管保薦意見，總計檢討派補陞遷人員共計37人，經報奉市政府及警政署核定17日生效。

高市警局這波人事異動包括，苓雅分局副分局長許春生調任鳳山分局副分局長；前鎮分局副分局長吳信宏調任苓雅分局副分局長；旗山分局副分局長黃元民調任前鎮分局副分局長；婦幼警察隊隊長何東隆調任旗山分局副分局長。

新興分局偵查隊長王春生調任少年警察隊隊長；小港分局督察組長羅重江調任旗山分局副分局長；三民一分局偵查隊長許志雄調任新興分局偵查隊長；鹽埕分局偵查隊長翁士閔調任三民一分局偵查隊長；旗山分局偵查隊長黃錦富調任鹽埕分局偵查隊長；刑事警察大隊專員陳嘉宏調任旗山分局偵查隊長。

資訊室警務正李孟師調任刑事警察大隊專員；刑大肅竊組長王國基調任刑大司法組長；刑大司法組長陳明俊調任刑大肅竊組長。

三民一分局督察組長邱明勇調任小港分局督察組長；苓雅分局行政組長周春成調任三民一分局督察組長；小港分局行政組長吳長泉調任苓雅分局行政組長；六龜分局交通組長黃銘晟調任小港分局行政組長；防治科警務正鄭文瑤調任六龜分局交通組長。

保安警察大隊中隊長黃正昇調任防治科警務正；左營分局警備隊長林俊宏保安警察大隊中隊長；左營分局警務員邱健良調任左營分局警備隊長；鹽埕分局警備隊長楊福安調任六龜分局警備隊長；前鎮分局督察員陳淵賜調任鹽埕分局警備隊長。

鳳山分局南成所長葉清泉、左營分局新莊所長柯正男升第七序列；捷運警察隊警務員沈逸鈞升第七序列；勤務指揮中心巡官劉欽云升第八序列行政警務員；保安警察大隊分隊長蘇豐盛升第八序列行政警務員。

刑事警察大隊偵查員江芝迎調任少年警察隊警務員；刑事鑑識中心巡官曾宗毅升任刑事鑑識中心警務員；三民一分局巡官邱皇曦升任保安警察大隊分隊長；小港分局巡官謝幸池調任勤務指揮中心巡官；交通警察大隊分隊長姜政賢調任保安警察大隊巡官；鼓山分局巡官王瀠雰調任交通警察大隊分隊長。（編輯：方沛清）1080612