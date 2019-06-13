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桃園挾持人質圓滿落幕 鄭文燦慰勤高度喝采

最新更新：2019/06/13 10:36
桃園市12日發生嫌犯持槍挾持人質事件，警方英勇解圍；桃園市長鄭文燦（前左）13日上午前往桃園市政府警察局頒發獎金給參與行動的警方，同時也為警方高度喝采。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年6月13日
桃園市12日發生嫌犯持槍挾持人質事件，警方英勇解圍；桃園市長鄭文燦（前左）13日上午前往桃園市政府警察局頒發獎金給參與行動的警方，同時也為警方高度喝采。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年6月13日

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）桃園市昨天發生嫌犯持槍挾持人質事件，警方英勇解圍；桃園市長鄭文燦今天在慰勉警力時表示，警方專業、冷靜展開圍捕計畫，讓事件圓滿落幕，值得喝采。

桃園市議會旁一家中古車行昨天晚間發生2名嫌犯持槍挾持人質案件，持槍將車行店長及員工押入辦公室控制，警方在獲報後隨即派員前往現場。全案歷經將近5小時的對峙談判，9名人質平安獲釋，2名嫌犯也交出槍械就逮。

鄭文燦上午前往桃園市政府警察局頒發獎金給參與行動的警方，同時也為警方高度喝采。

他談到，桃園警方這次行動中展現沉著冷靜、專業打拚的過程，讓市民安心，也得到民眾信賴；這次警方以人質安全第一、談判策略優先，並做好攻堅準備，同時不斷利用溫情攻勢安撫歹徒情緒，勸說釋放人質、棄械投降，在不斷斡旋下，才能在歷經5小時後，讓2名嫌犯主動繳出作案槍枝，並分批釋放人質，讓整個事件圓滿和平落幕。

鄭文燦也說，桃園警方能在警察節前夕圓滿解決這次值得喝采的行動，是警察送給民眾的禮物，希望大家一起為警察喝采。

由於歹徒攜帶大批槍械、子彈，鄭文燦說，確切破案動機與後續案情，仍需要進一步釐清。（編輯：黃世雅）1080613

桃園市12日發生嫌犯持槍挾持人質事件，警方英勇解圍；桃園市長鄭文燦（中）13日慰勉警方，讚譽警方行動中展現沉著冷靜、專業打拚的過程，讓市民安心，也得到民眾信賴。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年6月13日
桃園市12日發生嫌犯持槍挾持人質事件，警方英勇解圍；桃園市長鄭文燦（中）13日慰勉警方，讚譽警方行動中展現沉著冷靜、專業打拚的過程，讓市民安心，也得到民眾信賴。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年6月13日
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