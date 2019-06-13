校外人士進校園違規 法界建議民事求償

（中央社記者林長順台北13日電）國內部分大學訂定校內車輛管理辦法，校外人士違規，若未繳罰款，車輛可能被運離現場並上鎖。法界人士指出，車輛上鎖易引發糾紛，建議校方可循民事途徑求償。

屏東科技大學學生網路投訴，指日前在校內騎機車闖紅燈，收到校方開的新台幣200元罰單，質疑學校是否有權進行開罰，校方表示，是依照校內通過的車輛管理辦法開罰；屏東縣政府警察局交通隊則表示，學校車輛管理辦法屬於大學自治。

國內不少大學訂定車輛管理辦法，對於校外人士部分，大葉大學規定，校外人士未依規定停放車輛，將沒收通行證，並得依實際情況將車輛運離現場並上鎖。國立台北藝術大學則要求需繳清違規處理費後放行。

日前有民眾在大學內機車違停被鎖大鎖，控告校方妨害自由，最後檢方予不起訴處分。法界人士表示，妨害自由或強制罪的對象是人，將車輛上鎖的行為並不能拘束人身自由，構成要件很難成立。

法界人士指出，校外人士領取校方停車證進入校園，已與校方構成契約關係，校外人士若違規不願付罰款，將車輛上鎖雖難構成犯罪行為，但容易徒增糾紛，若校外人士拒絕繳罰款，建議校方可循民事訴訟求償。（編輯：陳俊碩）1080613