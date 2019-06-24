縱火燒死房客 男子判無期徒刑定讞

（中央社記者林長順台北24日電）68歲詹姓房東不滿房客不願調漲租金，縱火導致黃姓房客身亡，一、二審依殺人罪判處詹男無期徒刑、褫奪公權終身。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

詹姓男子將台北市大同區歸綏街一處房屋長期租給鄭姓、羅姓、黃姓房客，因所收租金不足支付他向台灣銀行承租土地的租金，房客又不願調漲租金且曾遲繳，因而心生怨恨。

判決指出，詹男於民國107年4月2日上午6時57分許，先將裝滿汽油的保特瓶放在出租房屋的樓梯間；4月4日上午8時46分，詹男重回出租房屋，將汽油傾倒在黃姓房客房門外走廊並以打火機點燃，火勢迅速蔓延。

黃姓房客因全身大面積燒灼傷併呼吸道熱損傷而不治身亡，房屋外的機車也遭波及。

士林地方法院審酌，詹男與被害人並無深仇大恨，卻縱火燒屋殺人，惡性重大，且思慮縝密、意志堅決，非一時失慮，犯案後僅稍表歉意，未與死者家屬達成和解，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

詹男上訴請求酌量減輕刑度。但高院認為，詹男只因不滿收租，竟於老舊房屋密集的巷道房屋內縱火，危害甚鉅，也未積極賠償被害人，仍處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1080624