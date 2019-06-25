疑前妻與兒子有染 莽父殺母子判無期定讞

（中央社記者蕭博文台北25日電）苗栗縣男子黃證庭懷疑前妻與兒子有染，持剪刀刺死前妻，兒子欲搶下剪刀也被刺死。黃男一二審均遭判處無期徒刑，最高法院日前駁回上訴，維持無期徒刑判決，全案定讞。

判決書指出，男子黃證庭民國74年8月間與吳姓前妻離婚，由吳婦獨自撫養兒子。106年2月間，黃男與吳婦一起做臨時工而重逢，吳婦同情黃男生活不順遂，同意對方住進苗栗縣竹南鎮的住處。

106年5月3日凌晨3時多，黃證庭懷疑吳婦與兒子有染，竟持修理沙發用的剪刀，在住處2樓臥室，趁吳婦不注意朝頸部猛刺。黃男兒子聽到母親哀嚎聲查看，試圖搶下黃男手上剪刀，2人一路追出屋外。

黃證庭與兒子拉扯時剪刀掉落路面，但他立即撿回，並朝兒子頭頸、身體刺殺，最後造成母子2人因出血性休克而死亡。

一審苗栗地方法院審理時，黃證庭坦承殺害前妻，否認故意殺子，但合議庭勘驗現場監視錄影畫面，發現黃男撿回剪刀後直接刺向兒子頭頸及身體要害，認定他有殺害2人的犯意，判決無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴台灣高等法院台中分院，合議庭認為，黃證庭對前妻提供住宿不知感念，反因不當猜想而加以殺害，還殺害未曾養育過的兒子，顯然惡性重大，審酌黃男犯後與救護人員配合，尚有出於真意彌補犯行的行為。

二審台中高分院依殺人罪，就黃證庭殺害前妻部分判處有期徒刑15年、殺害兒子部分判處無期徒刑，合併應執行無期徒刑，並褫奪公權終身。

黃證庭不服二審判決提起上訴，最高法院認為二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1080625