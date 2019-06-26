屏東新埤村長當選無效之訴 屏地院判屏檢敗訴

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東地檢署去年底對涉及賄選的新埤鄉新埤村長馮招金提起民事當選無效之訴，屏東地院審理後，認為檢方提出的證據不足，今天判馮招金勝訴；屏檢表示，將研議後再看是否上訴。

去年底5合1選舉中，屏東地檢署一口氣對涉賄的30人提起民事當選無效之訴，包括5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮民代表及6名村長，人數歷屆最多。

截至今天，屏東地院對其中的4名鄉代及5名村長做出宣判，只有馮招金以證據不足判屏檢敗訴，其餘8人都被判當選無效。

屏檢主任檢察官陳怡利表示，對於馮招金案的敗訴，屏檢當選無效小組將開會研議是否提出上訴，及提出上訴的理由。

截至今天為止，去年5合1選舉，被屏東地院判決當選無效之訴的共有9人，其中，由屏檢提出當選無效之訴勝訴的有4名鄉代表和4名村長；另外，來義鄉長竇望義的當選無效之訴是由競爭對手提告。

屏東縣選委會一組組長伍文玲表示，當選無效之訴為2審終結，選舉罷免法規定，民意代表涉及賄選判決確定，以遞補方式補缺額；鄉鎮市長及村里長則解職，如果任期還有2年以上須補選，不足2年由縣府派人代理。

已有部份一審被判決當選無效的村長及鄉代，提前請辭，準備推派親友角逐補選。（編輯：吳佳穎）1080626