南庄鄉長邱梓增當選無效之訴 法官駁回

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）南庄鄉長邱梓增被落選對手劉月梅指控透過林姓男子賄選，並提起當選無效之訴。苗栗地院審理採認林男證述是自發性替邱買票，邱並不知情，當選無效之訴駁回。全案可上訴。

判決指出，原告劉月梅主張，邱梓增的林姓樁腳於去年競選期間，以每戶新台幣5000元代價向黃姓等3名選民買票，央求選舉投票支持邱梓增，涉嫌違反公職人員選罷法，因此，對邱員提出當選無效之訴。

苗栗地方法院庭長兼審判發言人宋國鎮指出，審理時被告邱梓增否認有買票行為，並抗辯林男並非競選團隊工作人員，也非樁腳，同時並未授意、也不知情對方協助買票；此外，林姓男子供述，因與原告同樣經營遊覽車生意，擔心劉女若選上鄉長，生意會被搶走，才自行替邱買票。

根據受賄的黃姓男子證稱，林男指邱梓增沒有錢，林男便自行友情贊助；邱若當選後，鄉公所辦活動會叫林男的遊覽車，林男才會有錢賺，並指劉女也開遊覽車公司，造成林男都沒生意做。合議庭認與林男供述情節相符。

林男因替邱梓增賄選，遭檢調查獲後，依違反公職人員選罷法起訴，苗栗地院3月間判處有期徒刑1年10月、緩刑5年，並應向公庫支付新台幣10萬元，褫奪公權2年。邱梓增則獲不起訴處分。

宋國鎮表示，合議庭認定林姓男子因認為與劉月梅有同業競爭關係，邱梓增勝選與否攸關其生意興衰，故主動出資為邱梓增賄選，依原告舉證及相關刑事卷證、通聯紀錄，均不足以證明邱梓增有違反選罷法交付賄賂賄選行為，與當選無效之要件不符，因此，判決原告之訴駁回。全案可上訴。（編輯：戴光育）1080626