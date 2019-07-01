中國油船越界衝撞海巡艇 船上7人被押回偵辦

（中央社記者蘇木春台中1日電）一艘中國籍油船昨天越界到台中外海，台中海巡隊獲報派遣巡防艇趕到現場，對方卻拒絕受檢甚至衝撞巡防艇，經海巡人員強勢登檢，將周姓船長等7人與船隻押回並將依法偵辦。

台中海巡隊隊長歐凌嘉今天受訪表示，昨天上午6時多，艦隊分署台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉報漁民報案指稱，在台中大安溪西北方外28浬有一艘中國籍鐵殼船越界。

台中海巡隊獲報後立即派遣巡防艇到現場，昨天上午9時多巡防艇回報抵達苗栗通霄外海32浬處，發現1艘中國籍油船非法越界，經廣播要求停船受檢，但對方仍蛇行拒絕受檢並有衝撞巡防艇的情形。

海巡人員立即強勢登檢，並發現船上計有中國籍周姓船長等7人，並查出船隻於民國108年6月28日自中國福建省管頭市出港，因非法越界事實明確，將船隻及周姓船長等7人，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，押返台中港隊部碼頭偵辦。

時值中國非洲豬瘟橫行，扣留漁船經清艙雖未發現豬肉與其他製品，仍通報海巡署中部分署第三岸巡隊，派員至碼頭實施全面消毒工作，以防疫病境外移入。

台中海巡隊表示，為彰顯政府守護海疆、維護海洋資源及保護漁民權益決心，呼籲民眾共同打擊越界中國漁船，若發現海上不法，可撥打海巡118免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報。（編輯：翁翠萍）1080701