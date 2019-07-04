女涉虐死97歲公公 無辨識能力一審無罪

（中央社記者蕭博文台北4日電）戚姓女子涉嫌將97歲的公公拖進浴室虐待致死，士林地院認為，戚女確有傷害致死犯行，但行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，今天判決無罪，但監護5年。

士林地檢署起訴指出，37歲戚女不顧公公年邁且為丈夫養父，因不滿公公把丈夫當搖錢樹，民國107年12月間，連兩天將公公拖進浴室，以沖冷水、噴殺蟲劑、擺放冷凍魚肉與雞肉等方式虐待。

戚女虐待公公過程中與公公發生激烈拉扯、推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶，甚至腳踏公公胸口壓制，導致年邁、體弱的公公最後因呼吸衰竭死亡。

戚女自白犯罪，承審合議庭調查全案事證認定，戚女確實有傷害公公而導致死亡的犯行，但行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，依法判決無罪。

士林地方法院提供的新聞資料指出，戚女早在103年就被衛生福利部精神照護資訊管理系統通報為嚴重病人，案發前一天曾辱罵母親、要母親去跳樓，案發後還向警方要求看公公遺體照片，做筆錄時更說做鬼也不會放過公公。

新聞資料提到，戚女被法院裁定住院強制治療後，仍不斷在病房與他人起紛爭，案發後還曾拿刀追殺母親。合議庭認為，依證人說詞，可見戚女精神狀況明顯與常人不同。

合議庭採信台北市立聯合醫院陽明院區精神鑑定報告，認定戚女長期交替出現躁症、憂鬱症狀，有幻聽、被害妄想等精神病症狀，認知功能及社會功能有部分障礙，罹有雙極型慢性情感型思覺失調症，案發時出現幻聽、被控制妄想等症狀，導致精神發生嚴重缺陷，而無法理解及判斷現實、妨害邏輯推理。

合議庭認為，戚女符合刑法第19條第1項即「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依期辨識而行為之能力者，不罰」規定，依法判決無罪。

但合議庭審酌，戚女沒有病識感且服藥不規則，又有大量飲酒習慣，醫師也建議戚女應強制住院接受精神治療，若無人確認戚女服藥、酒精依賴狀況，將對戚女本人身心健康及社會秩序安寧造成威脅，因此令戚女入相當處所施以監護5年，檢察官仍可上訴。（編輯：李亨山）1080704