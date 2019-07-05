24刀劫殺老婦 水電工判無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北5日電）水電工黃元鴻刺殺老婦24刀致死強盜6萬7000元，一、二審都判無期徒刑，沒收犯罪所得。最高法院認為，犯罪所得已扣案應直接發還家屬而非沒收，日前撤銷改判黃男無期徒刑定讞。

判決書指出，黃元鴻從民國90年間起，任職台北市松山區民生東路5段一家水電工程行，他多次前往酒店消費，而向銀行貸款新台幣30萬元，須分期償還。

106年11月11日，黃元鴻前往莊姓老婦家查看施工環境，欲安裝電源插座，翌日施作時，發現餐廳木櫃內有保險櫃，萌生強盜殺人犯意，趁返回水電行拿材料時，將水果刀藏在裝有插座的紙盒內，施工完成後，持水果刀刺殺莊婦24刀致死，再以砂輪機破壞保險櫃，取走現金6萬7000元。

莊婦女兒後來返家，發現莊婦倒臥在地，報警處理；警方循線逮捕黃男到案。

一審台北地方法院審酌，黃男素行良好，協助莊婦處理水電事宜多年，2人關係良好、互動佳，因一時衝動犯案，嚴重危害社會治安，但尚未達罪無可逭程度，依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，並沒收犯罪所得6萬7000元。

經上訴，二審台灣高等法院維持一審判決，仍判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身，宣告沒收犯罪所得6萬7000元。

黃元鴻不服上訴第三審，最高法院認為，本案犯罪所得原物已扣案，應直接發還被害人家屬，一、二審判決卻宣告沒收，因此撤銷原判決，自為判決處黃男無期徒刑確定，不再宣告沒收犯罪所得。（編輯：張芷瑄）1080705