屏東情殺案 6旬小三殺人棄屍車禍被逮

屏東縣高樹鄉發生情殺案，65歲江姓婦人懷疑75歲黃姓男友要跟她分手，4日在南華大橋堤防口角後，以麻繩勒斃男友。（里港警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東高樹鄉發生65歲的情婦以麻繩勒斃75歲的情夫，並用橡皮筋綁情夫下體的情殺案。警方今天表示，江姓情婦犯案後開著黃姓男友汽車棄屍逃逸，因發生車禍被警方逮捕。

這件情殺案發生在3日晚上，警方調查，江婦與有婦之夫黃男交往3年多，但江男不時諷刺她「又黑又醜」，讓江婦心埋怨恨，3日中午在高樹鄉黃男的工寮，先是在魚湯中下安眠藥，趁黃男昏沉之際，用橡皮筋綁他的下體，並佯稱帶黃男到南華大橋的堤防散步，用麻繩勒斃黃男，然後開著他的車逃逸。

警方在4日清晨4時許，接到清晨運動的民眾報案後到棄屍現場，展開追查，查出死者身分，並以車追人，而開著車子逃逸的江婦4日清晨8時許，在萬巒鄉撞到1輛機車，江婦棄車逃逸後又折返要開車，被接獲機車騎士報案的警方逮捕。

警方在調查後，發現江婦涉嫌殺死黃男，將她依殺人罪移送，昨晚屏東地檢署向屏東地方法院聲請羈押獲准。（編輯：黃世雅）1080706