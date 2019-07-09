噴槍奪女童命案 法官將勘驗被告手機釐清案情

（中央社記者程啟峰高雄9日電）橋頭地院審理噴槍奪3歲女童命案，女童生母鄧女當庭控訴被告鄺男拒給母女名分，才引發殺機。鄺男坦承與前妻離婚後仍同居，為釐清「三角關係」，法官將勘驗鄺男手機內訊息。

鄺男今年5月遭橋頭地檢署依過失致死罪嫌起訴，橋頭地方法院下午第二次開庭，傳喚女童生母鄧姓女子，並借提因案服刑中的鄺男出庭。法官當庭勘驗案發時加油站監視器畫面，釐清洗車過程疑點。

畫面中鄺男當天下午3時多駛入左營區這處加油站自助洗車區，拿起噴槍、抹布先清潔車身左側前後，邊叼著菸，再繞至右側，並打開女童乘坐的右前車門，兩度將身子深入右前座，雖有白色疑似女童身影，但畫面看不出有移動，噴槍管線也沒明顯拉扯。

法官質疑，鄺男當時一度從右前座跨越到後座弄東西，卻不選擇開後座車門；鄺則解釋，因中控台扶手後裝的空氣濾芯機電源線接頭脫落，他想插好。法官質疑鄺發現女兒情況不對，抱下車再抱回車內，回駕駛座為何過1分鐘才開車？鄺則說，女兒當時還有喘氣，想再協助急救。

鄧女隨後當庭泣訴案發前兩人大吵，因為鄺男堅持不給她名分，也不讓她們母女和鄺家家人相認，懷疑鄺男因而藉機殺害女兒。法官詢問鄺男和前妻辦離婚沒？鄺男表示，雖已離婚但仍住一起。法官表示，下次要勘驗鄺男的手機，檢視手機相關訊息、通話紀錄，進一步釐清這段「三角關係」與案情是否有關聯。

鄺男今年1月帶3歲女兒到高市左營區一家加油站洗車，使用空氣噴槍清潔車輛過程，不慎造成女兒遭噴槍高壓氣體灌入體內致死。鄺男另案侵占客戶款項被判2年半定讞，入獄服刑中，今天噴槍案第二次開庭，借提出庭後還押。(編輯:孫承武)1080709