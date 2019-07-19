6歲男童遭撞 搶救多日仍傷重不治

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣6歲男童日前從巷口衝出被轎車撞上，男童當場昏迷送醫急救，昨天凌晨宣告不治。男童父親今天表示，兒子才從幼兒園畢業準備讀小學，因意外身亡，實在難過、不捨。

新竹縣6歲男童8日下午4時許，突然從竹東鎮興農街衝出巷口，被徐姓男子駕駛的轎車撞上，男童當場昏迷。救護人員立即前往搶救，男童身上有撕裂傷、鼻子滲血，緊急送醫，經過10天搶救，在昨天凌晨因傷重不治。

男童父親表示，兒子因傷重近日都依靠呼吸器等治療，維持生命，想不到經過10天搶救，在昨晚凌晨兒子突然沒有心跳，血壓急降，「離開我們了」。

他說，徐姓駕駛當時正開車接送孩子回家，因撞上男童，徐男也感到自責、驚嚇，面對這場意外，大家都很不願意，對於徐男，他也不會太過苛責。

檢警相驗，初步認定男童是因車禍受到重擊死亡，訊後將徐男依過失致死罪嫌函送偵辦。

此外，榮華里里長林子丞表示，男童車禍意外事件發生後，當地住戶與店家都認為，在此巷口因無相關交通號誌，導致不少來往車輛速度快，加上轉彎處常有人違規停車，造成視線死角。

林子丞說，他已向新竹縣政府反映，工務處近日將前往現場會勘，也通知派出所將加強取締違規停車，期能避免類似憾事，再次發生。（編輯：方沛清）1080719