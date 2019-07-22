法拍實戰必修課 各執行分署8/13免費開講

（中央社記者劉世怡台北22日電）法務部行政執行署今天指出，為教導民眾如何投標競買法拍物件，所屬13個分署將在8月13日同步舉辦免費的法拍「投標流程教學－你與法拍的距離」課程，歡迎民眾上網報名。

行政執行署發布新聞稿表示，8月13日各分署同步舉辦法拍「投標流程教學」課程，內容豐富多樣，且將以生動活潑、平近易懂的方式，教導民眾如何投標競買法拍物件，歡迎民眾擇一分署報名參加，當天的課程全程免費，民眾並可親自體驗拍賣會場的氛圍。課程今天起開放報名，額滿截止，報名網址：https://www.tpk.moj.gov.tw/9937/10019/677200/post

新聞稿指出，課程會教授民眾如何快速找到想要的物件，告訴民眾如何買到物美價廉的優質產品，如果對拍賣公告上面文字描述似懂非懂，課程也將會一一清楚告訴民眾這些文字代表的意涵。

行政執行署表示，為提供民眾實用的法拍知識，建立正確的法拍觀念，希望藉由各分署同步辦理投標流程教學專案方式，將拍賣活動資訊有效傳達給民眾，提高民眾參與拍賣活動意願。

另外，為使民眾能循正當管道取得購買法拍屋所需資金，也一併規劃融資及相關理財課程，希望參與課程的民眾，都能滿載而歸。

台北分署指出，課程當天中午並有結合變賣及義賣的「執行愛心市集」，歡迎民眾踴躍報名聽課，或到場購買夏日清涼商品，挖寶送愛心。

此外，士林分署表示，參與課程民眾還可以與士林分署同仁共進午餐，並獲得行政執行署吉祥物「拍寶」等相關宣導品。（編輯：戴光育）1080722