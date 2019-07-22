更多編輯台推薦新聞：
喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照
國際

喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元
國際

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
獨家／全國首例 板中新學年起開放男生可穿裙上學
首頁 / 社會

法拍實戰必修課 各執行分署8/13免費開講

最新更新：2019/07/22 12:39

（中央社記者劉世怡台北22日電）法務部行政執行署今天指出，為教導民眾如何投標競買法拍物件，所屬13個分署將在8月13日同步舉辦免費的法拍「投標流程教學－你與法拍的距離」課程，歡迎民眾上網報名。

行政執行署發布新聞稿表示，8月13日各分署同步舉辦法拍「投標流程教學」課程，內容豐富多樣，且將以生動活潑、平近易懂的方式，教導民眾如何投標競買法拍物件，歡迎民眾擇一分署報名參加，當天的課程全程免費，民眾並可親自體驗拍賣會場的氛圍。課程今天起開放報名，額滿截止，報名網址：https://www.tpk.moj.gov.tw/9937/10019/677200/post

新聞稿指出，課程會教授民眾如何快速找到想要的物件，告訴民眾如何買到物美價廉的優質產品，如果對拍賣公告上面文字描述似懂非懂，課程也將會一一清楚告訴民眾這些文字代表的意涵。

行政執行署表示，為提供民眾實用的法拍知識，建立正確的法拍觀念，希望藉由各分署同步辦理投標流程教學專案方式，將拍賣活動資訊有效傳達給民眾，提高民眾參與拍賣活動意願。

另外，為使民眾能循正當管道取得購買法拍屋所需資金，也一併規劃融資及相關理財課程，希望參與課程的民眾，都能滿載而歸。

台北分署指出，課程當天中午並有結合變賣及義賣的「執行愛心市集」，歡迎民眾踴躍報名聽課，或到場購買夏日清涼商品，挖寶送愛心。

此外，士林分署表示，參與課程民眾還可以與士林分署同仁共進午餐，並獲得行政執行署吉祥物「拍寶」等相關宣導品。（編輯：戴光育）1080722

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報