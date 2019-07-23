涉走私菸品 2國安局人員移送北檢

（中央社記者林長順台北23日電）國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，調查局新北市調處昨天約談2名國安局人員等多人到案，今天凌晨依貪污治罪條例等罪，將2名國安局人員移送到台北地檢署。

總統蔡英文「自由民主永續之旅」11日出發，調查局接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，調查局立即布線，掌握情資並追查。

海關及調查局上週組成聯合查緝小組，發現在昨天中午12時35分飛機落地前，有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，而後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

聯合查緝小組昨天下午1時25分於國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署表示，國安局人員總計走私高達196箱共9800條菸品。

調查局新北市調處隨即約談吳姓及另一名國安局人員，以及5名貨車司機等人，昨天晚間依貪污治罪條例、違反懲治走私條例等罪，報請台北地檢署偵辦，並陸續移送貨車司機等人。

新北市調處今天凌晨近1時許，將吳姓及另一名國安局人員移送北檢。2人面對媒體詢問，均不發一語。檢察官將漏夜偵訊，不排除強制處分。（編輯：張佑之）1080723